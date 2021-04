'Donne in gioco' in piazza, riaprire in sicurezza (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - 'riaprire in sicurezza'. E' all'insegna di questo slogan che i lavoratori e lavoratrici del settore dei giochi sono scesi in piazza davanti alla sede dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli a Roma, a piazza Mastai. La manifestazione è stata organizzata dal comitato 'Donne in gioco' e una delegazione guidata da Antonia Campanella, è stata ricevuta dal direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minella. Secondo Campanella, "le sale sono attrezzate e il contingentamento dei clienti si può fare tranquillamente". "Questi mesi di chiusura hanno portato a aumento del gioco illegale, una piaga che rischia di crescere sempre di più", ha dichiarato Campanella all'Adnkronos. "Non apriamo da 9 mesi e abbiamo anche subito due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - 'in'. E' all'insegna di questo slogan che i lavoratori e lavoratrici del settore dei giochi sono scesi indavanti alla sede dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli a Roma, aMastai. La manifestazione è stata organizzata dal comitato 'in' e una delegazione guidata da Antonia Campanella, è stata ricevuta dal direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minella. Secondo Campanella, "le sale sono attrezzate e il contingentamento dei clienti si può fare tranquillamente". "Questi mesi di chiusura hanno portato a aumento delillegale, una piaga che rischia di crescere sempre di più", ha dichiarato Campanella all'Adnkronos. "Non apriamo da 9 mesi e abbiamo anche subito due ...

