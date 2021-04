Denise Pipitone, la guardia giurata che avvistò una bimba somigliante: 'Da 17 anni vivo col rimorso di non aver agito' (Di giovedì 8 aprile 2021) "Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d'impulso , anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) "Purtroppo sono 17che iocon ildi nond'impulso , anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte ...

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - onikatanyazjm : Ragazz* segnalate questo profilo alla polizia postale, si finge Denise Pipitone. - nocchi_rita : RT @pomeriggio5: 'Denise non giocava da sola per strada' L'avvocato di Piera Maggio e la ricostruzione degli ultimi momenti prima del rapi… -