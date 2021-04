Creval, CdA: “Doveroso rinnovare il consiglio con la massima sollecitudine” (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Credito Valtellinese ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la proposta di Credit Agricole di rinviare il rinnovo del CdA di Creval a dopo l’OPA. Proprio oggi la filiale italiana dell’istituto francese si era lamentata della mancata pubblicazione, affermando che ciò avrebbe “inficiato il regolare svolgimento dei lavori assembleari”. Nel dare notizia dell’avvenuta pubblicazione, il CdA di Creval risponde anche ad alcuni appunti che gli erano stati fatti da Credit Agricole. “Il socio CAI, pur avendone la possibilità, ha scelto di non presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratore della banca, mentre altri soci vi hanno provveduto nei termini fissati dalle norme di legge”, osserva il board dell’istituto lombardo. In secondo luogo, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildi amministrazione di Credito Valtellinese ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la proposta di Credit Agricole di rinviare il rinnovo del CdA dia dopo l’OPA. Proprio oggi la filiale italiana dell’istituto francese si era lamentata della mancata pubblicazione, affermando che ciò avrebbe “inficiato il regolare svolgimento dei lavori assembleari”. Nel dare notizia dell’avvenuta pubblicazione, il CdA dirisponde anche ad alcuni appunti che gli erano stati fatti da Credit Agricole. “Il socio CAI, pur avendone la possibilità, ha scelto di non presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratore della banca, mentre altri soci vi hanno provveduto nei termini fissati dalle norme di legge”, osserva il board dell’istituto lombardo. In secondo luogo, ...

Advertising

DividendProfit : Creval, CdA: “Doveroso rinnovare il consiglio con la massima sollecitudine” - InvestingItalia : Creval, ISS raccomanda di non votare lista Dumont per rinnovo Cda - - paolopoliti1 : Creval: C. Agricole in pressing su proposta rinvio rinnovo Cda - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: Paura di (s)vendere alla #Francia fomentata anche da certa politica (Meloni & Co). Oggi è partita Opa Credit Agricole su #Cr… - pelias01 : RT @lauranaka: #CreVal e Opa #CreditAgricole, l'hedge fund inglese ripete: non è questo il prezzo giusto. La banca valtellinese vale davver… -