Covid: Draghi, 'con che coscienza un giovane salta la lista e si vaccina? (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Sulle categorie che devono essere vaccinate prima di altre "Figliuolo uscirà ora con una direttiva. ma smettetela di vaccinare che ha meno di 60 anni, psicologi di 30 anni, platee sanitarie che si allargano. Con che coscienza si salta la lista e ci si fa vaccinare? Questa è la prima domanda: con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Sulle categorie che devono esserete prima di altre "Figliuolo uscirà ora con una direttiva. ma smettetela dire che ha meno di 60 anni, psicologi di 30 anni, platee sanitarie che si allargano. Con chesilae ci si fare? Questa è la prima domanda: con chela gentelasapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?". Così il premier Mario, in conferenza stampa.

