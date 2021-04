Coronavirus | 17 221 nuovi casi e 487 decessi in 24 ore

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita idiin Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute ipositivi sono 17.221, in aumento rispetto ai 13.708 di ieri. Dato che arriva a fronte di 362.162 tamponi processati e che determina un tasso di positività pari al 4,7%. Si registra un calo dei, 487 contro i 627 di ieri. Sono 20229 i guariti mentre gli attuali positivi flettono di 3.507 attestandosi a 544.330.Continua il trend di alleggerimento degli ospedali. Sul lato dei ricoverati nei reparti ordinari si osserva che i degenti sono 28.851 (-465), più contenuta la flessione nelle terapie intensive, 3.663 (-20) con 259ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 511.816 persone. Per quanto riguarda le regioni, l'incremento maggiore di ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 08/04/21 • Attualmente positivi: 544.330 • Deceduti: 112.861 (+487) • Dimessi/Guariti: 3.060.411 (… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 17.221 contagi su 362mila test: l’incidenza risale al 4,75%. I morti sono 487. Calano ancora… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - folucar : RT @Antonio_Caramia: 17.221 nuovi casi ?Diminuiscono ??Terapie intensive 3.663 -20 ??Ricoveri 28.851 -465 ??Att positivi 544.330 -3.507 ??Aum… - CosenzaChannel : Sono 17.221 i contagi da #coronavirus in #Italia. Nelle ultime 24 ore eseguiti 362.162 tamponi, l'indice di positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 221

... giovedì 8 aprile, sono 17.i nuovi positivi (+3.513 giorno su giorno: ieri erano 13.708), che ... È il bilancio del bollettino di oggi sull'andamento della pandemia da. Dall'inizio dell'...Sono 17.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.708. Sono invece 487 le vittime in un giorno (ieri 627). Sono 362.50 morti e 1.933 positivi in Campania. I dati riguardanti il covid- 19 in Campania anche oggi risultano davvero alti. Quasi duemila positivi e ben cinquanta morti, nonostante la zona rossa ancora in ...L'emergenza CoronaVirus è ancora galoppante e i numeri di oggi, sia in Sicilia che a livello nazionale, sono leggermente più confortanti (-465 ricoveri e -20 terapie intensive in tutta Italia).Sono 1.