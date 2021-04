Comune di Opera | corruzione | mascherine distribuite a parenti e amici Ai domiciliari sindaco e imprenditori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr –di(città metropolitana di Milano) nella bufera per un’indagine per peculato,e turbativa d’asta e per. Scattano gli arrestiper ile la dirigente dell’ufficio tecnico del. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti, emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della Dda della procura della di Milano, anche nei confronti di tredel settore edile, ritenuti responsabili, a vario titolo, di peculato,per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del ...