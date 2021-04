Ciampolillo in Senato fa alzare una collega con tutore per parlare al microfono: censurato (Di giovedì 8 aprile 2021) Censura per il Senatore del gruppo Misto, Lello Ciampolillo per aver fatto spostare, in Aula, una collega con un tutore alla gamba per prendere il suo posto e parlare al microfono. A esprimerla è stato il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che stava presiedendo l’aula durante l’esame di mozioni. “Poteva prendere un altro microfono. Ha fatto alzare una senatrice infortunata e con un tutore. Non è né educato né corretto”, gli ha fatto notare Calderoli a inizio intervento. Ciampolillo ha replicato: “Le ho chiesto se potevo e mi ha detto di sì”, riferendosi alla leghista Elena Testor, rimasta in effetti in piedi e accanto. Finito l’intervento, Calderoli ha ribadito il suo disappunto e ha detto: ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Censura per ilre del gruppo Misto, Lelloper aver fatto spostare, in Aula, unacon unalla gamba per prendere il suo posto eal. A esprimerla è stato il vicepresidente del, Roberto Calderoli, che stava presiedendo l’aula durante l’esame di mozioni. “Poteva prendere un altro. Ha fattouna senatrice infortunata e con un. Non è né educato né corretto”, gli ha fatto notare Calderoli a inizio intervento.ha replicato: “Le ho chiesto se potevo e mi ha detto di sì”, riferendosi alla leghista Elena Testor, rimasta in effetti in piedi e accanto. Finito l’intervento, Calderoli ha ribadito il suo disappunto e ha detto: ...

