Chi è davvero Olesya Rostova? Il passato in un reality: «È alla ricerca di visibilità» (Di giovedì 8 aprile 2021) Non è Denise Pipitone, ma chi è davvero Olesya Rostova? Nel corso del programma russo “Lasciali parlare” è stato rivelato che il gruppo sanguigno della giovane russa rapita da piccola e in cerca dei genitori non è lo stesso di quello della figlia di Piera Maggio scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Ma non è finita qui, attorno alla figura di Olesya Rostova nuovi interrogativi stanno sorgendo soprattutto a seguito della messa in onda della puntata. Secondo alcuni Olesya avrebbe mentito fin dall’inizio: il suo unico scopo sarebbe quello di ottenere visibilità. leggi anche l’articolo —> Il caso di Denise alla tv russa, il legale di Piera Maggio: «Abbiamo fatto un giro all’inferno» A “Pomeriggio Cinque”, come riporta “TgCom24”, si è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Non è Denise Pipitone, ma chi è? Nel corso del programma russo “Lasciali parlare” è stato rivelato che il gruppo sanguigno della giovane russa rapita da piccola e in cerca dei genitori non è lo stesso di quello della figlia di Piera Maggio scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Ma non è finita qui, attornofigura dinuovi interrogativi stanno sorgendo soprattutto a seguito della messa in onda della puntata. Secondo alcuniavrebbe mentito fin dall’inizio: il suo unico scopo sarebbe quello di ottenere. leggi anche l’articolo —> Il caso di Denisetv russa, il legale di Piera Maggio: «Abbiamo fatto un giro all’inferno» A “Pomeriggio Cinque”, come riporta “TgCom24”, si è ...

