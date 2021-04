Bologna, ammassati in camerate da 12: protestano i migranti di via Mattei (Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – A Bologna scatta la protesta dei migranti che vivono nel Cas di via Mattei. Stamattina, a decine sono usciti dalla struttura “per protestare contro le condizioni in cui da troppo tempo sono costretti a vivere”, riferisce con un comunicato il Coordinamento migranti, ricordando che già la scorsa settimana gli ospiti avevano inviato una lettera pubblica a Comune, Questura, Prefettura e ai gestori del centro. A quella lettera i migranti “non hanno avuto risposta” e stamattina, di conseguenza, è partita la manifestazione. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – A Bologna scatta la protesta dei migranti che vivono nel Cas di via Mattei. Stamattina, a decine sono usciti dalla struttura “per protestare contro le condizioni in cui da troppo tempo sono costretti a vivere”, riferisce con un comunicato il Coordinamento migranti, ricordando che già la scorsa settimana gli ospiti avevano inviato una lettera pubblica a Comune, Questura, Prefettura e ai gestori del centro. A quella lettera i migranti “non hanno avuto risposta” e stamattina, di conseguenza, è partita la manifestazione.

Advertising

dvaldi1 : #Migranti bloccano il #Cas di via Mattei: 'Fate entrare i giornalisti per vedere come viviamo'… - SSalvaterra71 : RT @EssereAnimali: Dalla Romania all'Italia ammassati in un camion ?? 670 agnellini erano all’interno del semirimorchio in uno spazio ristr… - MarcelloAtanas : RT @EssereAnimali: Dalla Romania all'Italia ammassati in un camion ?? 670 agnellini erano all’interno del semirimorchio in uno spazio ristr… - lumachina58 : RT @EssereAnimali: Dalla Romania all'Italia ammassati in un camion ?? 670 agnellini erano all’interno del semirimorchio in uno spazio ristr… - Margari02059536 : RT @EssereAnimali: Dalla Romania all'Italia ammassati in un camion ?? 670 agnellini erano all’interno del semirimorchio in uno spazio ristr… -