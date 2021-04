Akash Kumar contro Tommaso Zorzi? Lui tuona: “Sei talmente raccomandato che …” (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ guerra tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sembrerebbe aver lanciato una pesante frecciata su Instagram. Akash Kumar è senza alcun dubbio il concorrente più discusso di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante il suo percorso sia durato soltanto una settimana, in un primo momento era stato eliminato dal L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ guerra tra? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sembrerebbe aver lanciato una pesante frecciata su Instagram.è senza alcun dubbio il concorrente più discusso di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante il suo percorso sia durato soltanto una settimana, in un primo momento era stato eliminato dal L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

blogtivvu : Akash Kumar accusa Tommaso Zorzi di essere raccomandato: il post al “veleno” - infoitcultura : Isola 15, Akash Kumar, pronto al faccia a faccia con Tommaso Zorzi, gli lancia una bordata via social - IsaeChia : #Isola 15, Akash Kumar, pronto al faccia a faccia con #TommasoZorzi, gli lancia una bordata via social #tzvip - GiuseppeporroIt : Akash Kumar vs Tommaso Zorzi: l'ex naufrago in fiamme dopo la prima puntata de Il Punto Z (FOTO) #akashkumar… - Novella_2000 : Tommaso Zorzi ironizza sui suoi ex e fa una battuta epica su Akash Kumar (VIDEO) -