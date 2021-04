Air Italy, la società in liquidazione avvia il licenziamento di 1.400 lavoratori e non intende prorogare la cassa integrazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Air Italy, che una settimana fa ha deciso di avviare le procedure di licenziamento per quasi 1400 lavoratori, ha fatto ora sapere di essere “indisponibile a prorogare la cassa integrazione per i dipendenti”. I sindacati chiedono che intervengano il governo e le Regioni Sardegna e Lombardia. Intanto i lavoratori della società in liquidazione sono pronti ad aderire in massa alla manifestazione del comparto, in programma a Roma il 14 aprile. I rappresentanti dell’ex Meridiana mercoledì hanno annunciato che entro l’estate gli ultimi due Boeing 737 Max verranno messi fuori flotta e sarà formalmente chiesta la cancellazione del Certificato di operatore aereo. “È inammissibile che 1.350 famiglie vengano private del sostegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Air, che una settimana fa ha deciso dire le procedure diper quasi 1400, ha fatto ora sapere di essere “indisponibile alaper i dipendenti”. I sindacati chiedono che intervengano il governo e le Regioni Sardegna e Lombardia. Intanto idellainsono pronti ad aderire in massa alla manifestazione del comparto, in programma a Roma il 14 aprile. I rappresentanti dell’ex Meridiana mercoledì hanno annunciato che entro l’estate gli ultimi due Boeing 737 Max verranno messi fuori flotta e sarà formalmente chiesta la cancellazione del Certificato di operatore aereo. “È inammissibile che 1.350 famiglie vengano private del sostegno ...

borghi_claudio : Caro @Svero__ ho ricordato poco fa la questione lavoratori Air Italy direttamente a Salvini. Non ho soluzioni ma le… - mariolinocalcin : RT @Svero__: Buongiorno On. @borghi_claudio, sono un tecnico aeronautico di Air italy al quale è stato confermato che tra poco meno di tre… - giulianol : RT @borghi_claudio: Caro @Svero__ ho ricordato poco fa la questione lavoratori Air Italy direttamente a Salvini. Non ho soluzioni ma le ass… - SalvatoreBelliz : RT @Svero__: ... se possibile del MIT sulle soluzioni industriali/tutele che intendono proporre per Air Italy. Grazie in anticipo. 2/2 - SalvatoreBelliz : RT @Svero__: Buongiorno On. @borghi_claudio, sono un tecnico aeronautico di Air italy al quale è stato confermato che tra poco meno di tre…

