1 minuto in Borsa 8 aprile 2021

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Tele) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare (+1,68%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario (-1,27%). Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Cina l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq ...

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.