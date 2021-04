Violenza sulle donne, contatta un sicario sul dark web per far sfigurare con l’acido la ex: arrestato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Violenza sulle donne, un uomo è stato arrestato per aver progettato di sfigurare la ex con l’acido. Nel dettaglio si era rivolto ad un sicario rintracciato sul “dark web” Violenza sulle donneUn uomo di 40 anni, residente in Lombardia, è stato arrestato per aver progettato di sfigurare con l’acido la ex. Nel dettaglio, l’uomo, aveva contattato su Internet un sicario per commissionargli il terribile servizio. L’uomo aveva già pagato una prima parte del compenso al sicario tramite bitcoin. È la prima volta che, attraverso queste tipologia di investigazioni, gli inquirenti del Servizio ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021), un uomo è statoper aver progettato dila ex con. Nel dettaglio si era rivolto ad unrintracciato sul “web”Un uomo di 40 anni, residente in Lombardia, è statoper aver progettato diconla ex. Nel dettaglio, l’uomo, avevato su Internet unper commissionargli il terribile servizio. L’uomo aveva già pagato una prima parte del compenso altramite bitcoin. È la prima volta che, attraverso queste tipologia di investigazioni, gli inquirenti del Servizio ...

