Ultime Notizie Roma del 07-04-2021 ore 13:10 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Arrivano oggi alle regioni milioni di dosi di vaccino anti covid e della campagna arranca pesa in particolare in caso astrazeneca che rimanga ancora le consegne Lem annuncia che era sulla relazione tra il vaccino i nuovi casi di trombosi oggi alle 16 in conferenza stampa intanto author Sospendi test sui bambini finora sono 3 milioni e mezzo di italiani che hanno ricevuto due dosi il 5,8% della popolazione firmato il protocollo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro il tasso di positivi accenderti 9% altri 421 i decessi Silvio Berlusconi confermano fonti di Forza Italia ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio Dopo una visita di controllo si è deciso di sottoporlo ad alcuni l'ex premier che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Vaccini, la Sardegna è lontana dai 17mila al giorno: 6mila dosi nelle ultime 24 ore CAGLIARI. Dopo il quasi stop di Pasqua, con sole 39 somministrazioni, risalgono i numeri delle vaccinazioni in Sardegna ma le dosi inoculate nelle ultime 24 ore si fermano a 6.691 (4.718 primo ciclo e 1.973 richiami), ben lontano dalle oltre 8mila raggiunte nei primi due giorni di aprile e dal target delle 17mila al giorno fissate per fine mese ...

Scuola, attacco hacker per Axios: rientro in classe senza registro elettronico Niente voti da assegnare né assenze da annotare. Oggi gli studenti tornano in classe ma molti lo faranno senza il registro elettronico . Da venerdì scorso infatti un attacco hacker ha messo ko la ...

Coronavirus ultime notizie. Istat, quasi metà delle imprese a rischio. Oggi in arrivo 1,5 milioni di ... Il Sole 24 ORE Sta tornando l’era dei fondi value? Le strategie orientate ai titoli di valore hanno iniziato il 2021 di corsa lasciando indietro gli strumenti growth. Le prime, dicono gli analisti di Morningstar, devono ancora fare molta strada per re ...

Oppo Find X3 Lite, al prezzo giusto è quello più a fuoco Abbiamo provato il nuovo Oppo Find X3 Lite, la proposta di fascia media del produttore cinese che offre tutto il necessario ad un prezzo al momento un pochino troppo alto. Ecco come è andata ...

