UE | a marzo l’attività economica segna un rimbalzo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Con il sostegno degli aumenti record registrati adalla produzione manifatturiera, l’economia del settore privato dell’eurozona è tornata a crescere. L’Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita, una volta destagionalizzato, ha indicato 53,2 punti, in salita rispetto a 48,8 e il valore più alto da luglio dello scorso anno. L’indice diha inoltre superato la precedente stima flash. Questo incremento – spiega Markit – che è il secondo più rapido del settore privato in due anni e mezzo, ha ricevuto la spinta principale dall’impennata della produzione manifatturiera, la più forte in quasi 24 anni di storia dell’indagine.terziaria invece è di nuovorisultata in contrazione, anche se marginalmente e al tasso più lento nell’attuale sequenza di declino di sette mesi. In tutta l’Eurozona si è assistito ...