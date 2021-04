Torino, Vagnati è in bilico: può finire alla Sampdoria. I dettagli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Torino prepara la rivoluzione: in bilico la posizione di Vagnati. Il ds granata potrebbe tornare di moda per la Sampdoria La fallimentare stagione del Torino potrebbe avere serie ripercussioni a livello dirigenziale. Il presidente Urbano Cairo starebbe valutando la posizione del direttore sportivo Davide Vagnati, considerato uno degli artefici del disastro granata considerando la scelta di affidarsi a Marco Giampaolo per la prima squadra e Marcello Cottafava per la Primavera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 In caso di licenziamento, Vagnati potrebbe essere un nome molto chiacchierato in casa Sampdoria. Al momento, anche il futuro di Carlo Osti e Riccardo Pecini è in bilico. Entrambi i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilprepara la rivoluzione: inla posizione di. Il ds granata potrebbe tornare di moda per laLa fallimentare stagione delpotrebbe avere serie ripercussioni a livello dirigenziale. Il presidente Urbano Cairo starebbe valutando la posizione del direttore sportivo Davide, considerato uno degli artefici del disastro granata considerando la scelta di affidarsi a Marco Giampaolo per la prima squadra e Marcello Cottafava per la Primavera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 In caso di licenziamento,potrebbe essere un nome molto chiacchierato in casa. Al momento, anche il futuro di Carlo Osti e Riccardo Pecini è in. Entrambi i ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Basket Pegli pronto al via in Under 18 Eccellenza ... Cus Torino, Novipiù Campus Piemonte e Junior Casale Monferrato. Ecco la rosa Under 18 d'Eccellenza del Basket Pegli : Alessandro De Natale, Leonardo Schiano, Gabriele Vagnati, Alberto Porcu, ...

Calciomercato Milan, affare Belotti: il Torino teme di perderlo Prima del derby di Torino, Vagnati, direttore tecnico dei granata, ha parlato del futuro di Andrea Belotti. Il Toro non vorrebbe perderlo! Negli ultimi giorni se ne è parlato abbondantemente! Il rinnovo di Andrea ...

