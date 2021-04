Stasera riparte Name That Tune su Tv8 con Enrico Papi

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 7 aprile 2021)– Indovina la canzone è un programma tv della categoria quiz show la cui seconda edizione (dopo quella dello scorso settembre 2020) prende il via oggi 7 aprile 2021 in chiaro su Tv8 per la conduzione di, volto popolare dall’emittente collegata a Sky. E proprio dal precedente programma di, Sarabanda, sono stati presi l’asta musicale e il 7×30, mentre per il resto si tratta di uno show musicale in cui i concorrenti vip devono saper riconoscere le canzoni nel minor tempo possibile. La prima puntata vedrà in azione due squadre formate da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia contro Joe Bastianich, Morgan, Luca Toni ed Enzo Miccio.– Puntate, orari e canale ...