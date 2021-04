Sebastian Stan: "Quando mi incontrano, i fan cercando di attivare il Soldato d'Inverno" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sebastian Stan svela i buffi tentativi dei fan di riattivare il Soldato d'Inverno usando le parole chiave dei film Marvel Quando incontrano l'attore in giro. Sebastian Stan ha svelato che Quando i fan lo incontrano, cercano di attivare il Soldato d'Inverno pronunciando le parole chiave necessarie per attivare il cervello di Bucky Barnes. Queste interazioni avvengono "piuttosto spesso", come ha confermato Sebastian Stan a BBC Radio 1: "Succede nelle caffetterie, succede un sacco di volte ed è sempre piuttosto divertente. Credo che sia una cosa onorevole. A volte mi tocca guardare le persone negli occhi e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021)svela i buffi tentativi dei fan di riild'usando le parole chiave dei film Marvell'attore in giro.ha svelato chei fan lo, cercano diild'pronunciando le parole chiave necessarie peril cervello di Bucky Barnes. Queste interazioni avvengono "piuttosto spesso", come ha confermatoa BBC Radio 1: "Succede nelle caffetterie, succede un sacco di volte ed è sempre piuttosto divertente. Credo che sia una cosa onorevole. A volte mi tocca guardare le persone negli occhi e ...

Advertising

annesgilb : @herovchild sebastian stan e non c’era neanche da chiedere - Zazzawa3 : RT @herovchild: si okay è bello il sesso, ma avete mai sentito sebastian stan parlare in rumeno? - shadowsdimples_ : RT @captainxwinter: Io credo in un solo culto e cioè quello fondato su Sebastian Stan con in total black - carlottaamoro : RT @marsxfalling: ma ogni tanto non vi parte un “sebastian stan, man you’re looking good” così a caso? no? sono solo a me? - nocciolena : buongiorno solo a sebastian stan -