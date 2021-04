Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20+ si aggiornano con le patch di aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Samsung continua nella sua striscia di aggiornamenti di sicurezza precisi e addirittura anzitempo e quest'oggi, con qualche giorno di anticipo, avvia il rilascio delle patch di sicurezza di aprile 2021 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, proprio com'era accaduto il mese scorso. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 7 aprile 2021)continua nella sua striscia di aggiornamenti di sicurezza precisi e addirittura anzitempo e quest'oggi, con qualche giorno di anticipo, avvia il rilascio delledi sicurezza di2021 perS20,S205G, proprio com'era accaduto il mese scorso. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

