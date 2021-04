Sabrina Ferilli, incredibile novità: è successo a poche ore dal finale di Svegliati Amore Mio (Di mercoledì 7 aprile 2021) , la fiction in onda su Canale 5. Questa sera, 7 aprile 2021, su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Svegliati Amore Mio, la fiction in tre puntate di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Protagonista della serie Sabrina Ferilli, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) , la fiction in onda su Canale 5. Questa sera, 7 aprile 2021, su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata diMio, la fiction in tre puntate di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Protagonista della serie, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FiorellaMannoia : 'Guardate la fiction con Sabrina Ferilli, ricorda il dramma di Taranto': operai ex Ilva a rischio licenziamento per… - QuiMediaset_it : Ottimo risultato per il secondo appuntamento con #SvegliatiAmoreMio La serie con Sabrina Ferilli, diretta da… - ChiaraVitariel2 : RT @ullalamenefrego: Gli occhi di Sabrina Ferilli sono l'esatta rappresentazione della frase 'gli occhi sono lo specchio dell'anima' #Svegl… - ChiaraVitariel2 : RT @ssscsara: Tweet di apprezzamento per Sabrina Ferilli: bella, brava, intelligente. Una delle migliori attrici che abbiamo in Italia?? #… - lusurpateur_ : Versione LOL VIP con Sabrina Ferilli che non può urlare nomi, Alba Parietti recitare il monologo di Agrado, Iva Zan… -