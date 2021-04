Regalo di Brunetta al Fondo di Cgil-Cisl-Uil La previdenza integrativa a Perseo-Sirio Il Tfr degli assunti fa gola alla Triplice

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Piatto ricco, mi ci ficco. E in effetti il maxi-piano del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, per accelerare il ricambio generazionale e recuperare buona parte dei 190mila posti persi nella PA tra 2019 e 2020 e dei 300 mila pensionamenti previsti nei prossimi 3-4 anni, è parecchio invitante. Si tratta di decine di migliaia di assunzioni (tra le 240 e le 350 mila, dipende dalle fonti) a partire dallo sblocco dei concorsi pubblici per 125 mila posti. Ma a festeggiare, stavolta, non saranno tanto i nuoviquanto il sindacato.. Il Patto per il lavoro pubblico firmato il 10 marzo dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dallo stessoinsieme a Maurizio Landini (), Luigi Sbarra () e Pierpaolo Bombardieri (Uil), ...