Punto Z con Tommaso Zorzi, anticipazioni prima puntata: ospiti, argomenti e annuncio importante

A partire da mercoledì 7 aprile, dalle ore 20:45 su Mediaset Play verrà trasmesso il nuovo programma di Tommaso Zorzi chiamato Punto Z. Il format sarà caratterizzato da una serie di momenti estremamente divertenti durante i quali verranno coinvolti anche degli ospiti a sorpresa. Vediamo, dunque, quali sono tutte le anticipazioni sul nuovo format gli ospiti e non solo. A quanto pare, infatti, l'influencer ha deciso di raddoppiare il suo impegno in campo televisivo in quanto dall'8 aprile si cimenterà anche in un nuovo progetto. Ecco tutti i dettagli.

anticipazioni prima puntata Punto Z: gli ospiti

Punto Z è il nuovo varietà condotto da Tommaso Zorzi

