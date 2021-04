Polizia ferma automobile senza revisione e assicurazione e con una pecora nel bagagliaio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 aprile, gli agenti della Polizia di Leicesterhire (Regno Unito) hanno fermato e controllato una vettura colta nell’atto di attraversare un incrocio con il semaforo rosso. Come riportato dalla BBC, l’automobile non possedeva revisione ed assicurazione. Ma la scoperta bizzarra è un’altra: una pecora si trovava nel bagagliaio. Su Facebook, il team di Leicestershire e Rutland Rural Crime ha scritto: “Fino a quando non viene identificato un proprietario, non possiamo accusare i sospettati di un reato, nonostante molti commenti suggeriscano che lo facciamo. Lo svolgimento delle indagini sarà affrontato in modo appropriato”. ?????? – this ewe was found in the rear of a Peugeot by Colleagues In Loughborough.?????? The vehicle ran a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 aprile, gli agenti delladi Leicesterhire (Regno Unito) hannoto e controllato una vettura colta nell’atto di attraversare un incrocio con il semaforo rosso. Come riportato dalla BBC, l’non possedevaed. Ma la scoperta bizzarra è un’altra: unasi trovava nel. Su Facebook, il team di Leicestershire e Rutland Rural Crime ha scritto: “Fino a quando non viene identificato un proprietario, non possiamo accusare i sospettati di un reato, nonostante molti commenti suggeriscano che lo facciamo. Lo svolgimento delle indagini sarà affrontato in modo appropriato”. ?????? – this ewe was found in the rear of a Peugeot by Colleagues In Loughborough.?????? The vehicle ran a ...

