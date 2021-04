Omofobia | Zan | ‘basta alibi per Ostellari | prossima settimana via ai lavori’**

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Apprendo che il presidenteha richiesto l’accorpamento della legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo approvata alla Camera con altri quattro testi già depositati in Senato, passaggio a cui si poteva procedere ben prima. Mi auguro che dietro questa richiesta non ci sia l’ennesimo tentativo dilatorio verso un testo che, come è noto, gode del sostegno della maggioranza in commissione ed è già approvato alla Camera”. Lo afferma Alessandro Zan, deputato del Pd e già relatore del ddl ora all’esame del Senato.“Rimandando la decisione alla presidente Casellati sull’accorpamento,ha esaurito tutti gli. Se si tratta esclusivamente di risolvere un problema tecnico, lasi dovrà dare il via libera ai lavori, come richiesto da Pd, M5S, ...

... dove M5S, Pd, Leu e Iv, hanno chiesto la calendarizzazione del ddl, sui reati connessi all'. "Lo avevamo segnalato sin da novembre. Evidentemente qualcuno non aveva letto bene le carte. ...... devono essere riassegnati i testi di altri 4 ddl analoghi, che devono essere congiunti al ddl, ...giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di...I 4 ddl assimilabili finiranno nell'ufficio della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, andranno quindi trasferiti in sede referente, per poi eventualmente calendarizzare le norme.Il presidente leghista della commissione giustizia al Senato è ricorso a nuovi cavilli per allungare ulteriormente i tempi per la calendarizzazione della legge contro l’omotransfobia.