Olesya Rostova ipnotizzata in tv svela cosa ricorda della sua infanzia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non sappiamo ancora la vera identità di Olesya Rostova e la ragazza fino ad oggi non ha fornito troppe informazioni sui suoi primi anni di vita. Olesya ha raccontato solo di ricordare un viaggio in treno e poi il periodo passato insieme alla nomade a chiedere l'elemosina davanti ad una chiesa, prima che gli agenti la portassero in orfanotrofio. Ieri nel programma russo 'Lasciali Parlare' la Rostova si è fatta ipnotizzare da uno specialista, per riuscire a ricordare la sua infanzia, ma pare che non abbia menzionato l'Italia. La ventenne ha parlato di uno zaino, di "altri bambini" e ha detto di ricordare dei momenti di giochi: "Sono in una casa sto giocando e sono così felice". Insomma, per adesso nulla di così particolare che possa aiutare a capire chi ...

