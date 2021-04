Non urlò durante la violenza sessuale: assolto lo stupratore. Ma ora per fortuna il processo è da rifare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un vergognoso caso di violenza lasciato passare solo per alcuni dettagli processuali acquisiti come verità incontrovertibili. Un soccorritore ed istruttore del 118 a Torino, Massimo Raccuia, era stato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un vergognoso caso dilasciato passare solo per alcuni dettagli processuali acquisiti come verità incontrovertibili. Un soccorritore ed istruttore del 118 a Torino, Massimo Raccuia, era stato ...

repubblica : Torino, assolto da stupro perché la vittima 'non urlò': ma per la Cassazione il processo è da rifare - adatorelli : RT @Iperbole_: Ricordate colui che fu assolto a Torino perché chi lo accusava di stupro 'non urlò' durante la violenza e quindi non era 'at… - barnesexuall : non io, che seguo tutti i tweet, con Dean in tendenza ma non dico nulla o veramente urlo: - SW3VT : se non si fa interrogare urlo - Fiora4Francesco : RT @Peppe24245235: #Torino assolto da #stupro perché la vittima 'non urlò': ma per la #Cassazione il processo è da rifare e bisognava arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Non urlò Non urlò durante la violenza sessuale: assolto lo stupratore. Ma ora per fortuna il processo è da rifare ad_dyn Inoltre, "non avrebbe adottato alcuna precauzione per evitare di rimanere sola con lui, né per ostacolarne la violenza quando se ne fosse ripresentata l'occasione". Il giudice aveva anche ...

Covid, doccia fredda sull'immunità di gregge - Ha argomentato poi D'Amato: " In questo modo non è possibile raggiungere per fine aprile gli obiettivi delle 500.000 dosi giornaliere a livello nazionale e delle 50.000 nel Lazio. Confermo quanto ...

ad_dyn Inoltre, "avrebbe adottato alcuna precauzione per evitare di rimanere sola con lui, né per ostacolarne la violenza quando se ne fosse ripresentata l'occasione". Il giudice aveva anche ...Ha argomentato poi D'Amato: " In questo modoè possibile raggiungere per fine aprile gli obiettivi delle 500.000 dosi giornaliere a livello nazionale e delle 50.000 nel Lazio. Confermo quanto ...