Nell'Italia a due colori in 5,6 milioni in classe ma ancora senza test (Di mercoledì 7 aprile 2021) Serena Coppetti Dai nidi alla prima media, in aula anche in zona rossa. L'80% del personale vaccinato ancora un primo giorno di scuola. Per parecchi, ma non per tutti. Due ragazzi su 3 stamattina preparano zaini e cartelle per vedere insegnanti e compagni, mentre per un terzo scatta il solito clic della didattica a distanza. Sono oltre 5 milioni e mezzo gli studenti che oggi tornano finalmente in classe. Secondo i calcoli di Tuttoscuola, esattamente 5.568.708 su un totale di 8 milioni e 506mila. Per la prima volta anche i ragazzi che abitano Nelle zone «rosse» potranno rientrare in classe, grazie all'ultimo decreto legge che consente il rientro ma solo fino alla prima media. Per i più grandi la scuola resta un miraggio, nonostante gli ultimi studi pubblicati ...

