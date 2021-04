Name That Tune, al via la seconda edizione del programma condotto da Enrico Papi (Di mercoledì 7 aprile 2021) In arrivo la seconda edizione di Name That Tune, programma condotto da Enrico Papi Per il secondo anno consecutivo, Enrico Papi torna alla conduzione di Name That Tune, il programma che vede alcuni vip scontrarsi a suon di musica. In onda dal 7 Aprile su Tv8 dalle ore 21.30, questa edizione vedrà contrapposte due squadre, una composta interamente da donne e l’altra da uomini: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia che sfideranno Joe Bastianich, Morgan, Luca Toni ed Enzo Miccio. I vip dovranno superare una serie di prove; si parte dalla Playlist con le canzoni a tema che i concorrenti ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) In arrivo ladidaPer il secondo anno consecutivo,torna alla conduzione di, ilche vede alcuni vip scontrarsi a suon di musica. In onda dal 7 Aprile su Tv8 dalle ore 21.30, questavedrà contrapposte due squadre, una composta interamente da donne e l’altra da uomini: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia che sfideranno Joe Bastianich, Morgan, Luca Toni ed Enzo Miccio. I vip dovranno superare una serie di prove; si parte dalla Playlist con le canzoni a tema che i concorrenti ...

