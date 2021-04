Mozambico | Palma uccisa dai jihadisti | tra loro anche bambini

sand_pin : #Mozambico, #CaboDelgado #BambiniSoldato tra i jihadisti che hanno ucciso a #Palma - africexp : Bambini armati tra i jihadisti che hanno assediato e ucciso a Palma, Mozambico - malberizzi : Bambini armati tra i jihadisti che hanno assediato e ucciso a Palma, #Mozambico - cotoelgyes : Bambini armati tra i jihadisti che hanno assediato e ucciso a Palma, Mozambico - libertad717 : RT @RID_Difesa: -

Negli ultimi giorni sono arrivati anche da, la città attaccata da al - Shabaab nei giorni ... Il vescovo incaricato della comunicazione sociale presso la Conferenza episcopale del, Jo&...Spread the love L'esercito mozambicano ha riconquistato la cittadina di, nel Nord del. Lo ha annunciato ieri il comandante Pondela alla tv di Stato. Il 24 marzo nella provincia di Cabo Delgado, al confine con la Tanzania, un centinaio di estremisti ...L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) continua a lavorare 24 ore su 24 per assistere migliaia di persone che ...I jihadisti hanno distrutto la città di Palma, in Mozambico. Tra loro anche "bambini soldato" e bambine che diventano "schiave del sesso".