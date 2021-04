L’Ema salva il vaccino AstraZeneca: «Sono rari i casi di trombosi». Ma non impone restrizioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è un possibile legame fra il vaccino Covid AstraZeneca e casi molto rari di trombosi. In particolare casi di coaguli di sangue insoliti con livelli di piastrine basse. Lo ha riferito l’Agenzia europea del farmaco Ema in una nota diffusa in merito alle conclusioni del comitato di farmacovigilanza Prac. Nella nota si legge che il Covid-19 «è associato a un rischio di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara. E i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione di Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali». La valutazione delL’Ema su AstraZeneca Il comitato per la sicurezza delL’Ema (Prac) ha stabilito che «le rare trombosi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è un possibile legame fra ilCovidmoltodi. In particolaredi coaguli di sangue insoliti con livelli di piastrine basse. Lo ha riferito l’Agenzia europea del farmaco Ema in una nota diffusa in merito alle conclusioni del comitato di farmacovigilanza Prac. Nella nota si legge che il Covid-19 «è associato a un rischio di ospedalizzazione e morte. La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara. E i benefici complessivi delnella prevenzione di Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali». La valutazione delsuIl comitato per la sicurezza del(Prac) ha stabilito che «le rare...

Advertising

SecolodItalia1 : L’Ema salva il vaccino AstraZeneca: «Sono rari i casi di trombosi». Ma non impone restrizioni… - Lukas08318189 : L'EMA su AstraZeneca: «Possibile collegamento con le rare trombosi, ma benefici superiori ai rischi»… - salva_savior : @vitalbaa @PiazzapulitaLA7 Speranza. L'EMA aveva autorizzato per tutti gli over 18. L'AIFA aveva solo 'suggerito' (… - salva_savior : @lorepregliasco @g_boggero PS: l'EMA non ha mai posto paletti all'età (decisione AIFA) e nello stessa circolare del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema salva Il vaccino Pfizer e i lotti con minor quantità di mRna «integro» Corriere della Sera