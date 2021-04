Isola Dei Famosi, la rivelazione del direttore sui prossimi naufraghi: i nomi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo le indiscrezioni del direttore di Nuovo già sarebbero ufficiali, i nomi dei due prossimi naufraghi che popoleranno L’Isola dei Famosi L’avventura mozzafiato de L’Isola dei Famosi ha conquistato gli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo le indiscrezioni deldi Nuovo già sarebbero ufficiali, idei dueche popoleranno L’deiL’avventura mozzafiato de L’deiha conquistato gli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - Ccrrriii : @destructibless @Alessia30702219 No ma lui parlava dei tweet più divertenti della settimana sull'# dell'isola, alme… - littlemixftlodo : RT @andjustletmebe: Buongiorno a tuttx ma a Johnny Depp un po' di più perché ho sognato di vederlo in giro per l'isola dove vivo e, sopratt… -