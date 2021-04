In Yemen file di fosse comuni per le vittime del Covid - 19

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra le catene montuose di Taez, terza città dellodevastata dalla guerra, decine e decine divengono scavate in tutta fretta per seppellire lelegate alle complicazioni da ...

askanews

Lo, paese di circa 30 milioni di abitanti, ha registrato ufficialmente ad oggi 4.700 casi di coronavirus, tra cui 946 decessi. Ma mancano tamponi e conteggi precisi nel paese in preda al caos. ...https://www.bellingcat.com/news/mena/2021/02/09/rockets - over -- inside - the - houthis - ... - Quali sono le reali differenze tra l'analisi OSINT e la tradizionale analisi forense dei...Roma, 7 apr. (askanews) - Tra le catene montuose di Taez, terza città dello Yemen devastata dalla guerra, decine e decine di fosse comuni ...Il dossier è stato preparato dal legittimo Governo dello Yemen, con l’obiettivo di stabilire il rapporto ... hanno combattuto nelle file degli Houthi. A provarlo sono state le testimonianze dei ...