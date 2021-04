Horizon Automotive | nasce il garage virtuale per il noleggio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) –è la prima azienda in Italia a dare la possibilità al cliente di scegliere, in maniera geolocalizzata, servizi personalizzati di mobilità e vederne subito l’impatto sul canone di. Sulla nuova piattaforma è presente la mappatura delle colonnine per il territorio di riferimento di ciascun cliente che può configurare l’auto in maniera autonoma con il superconfiguratore o “Lasciarsi Guidare” dall’algoritmo sviluppato per ottenere le migliori proposte seconde le sue esigenze.offre per il primo mese di lancio della nuova piattaforma web, per ogni contratto, un Welcome Bonus di buoni carburante del valore di 500 euro. Un auspicio di buon viaggio da parte del team dirivolto a tutti i suoi clienti: Privati, Partite Iva e Aziende. Con questa ...

MILANO (ITALPRESS) - Horizon Automotive e' la prima azienda in Italia a dare la possibilita' al cliente di scegliere, in maniera geolocalizzata, servizi personalizzati di mobilita' e vederne subito ...
Le novità di Horizon Automotive: ecco la piattaforma online di noleggio che trova la tariffa migliore alle aziende ...