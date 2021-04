Handanovic: «Il Sassuolo sta facendo molto bene, il nostro obiettivo è più vicino» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri a pochi minuti dalla gra con il Sassuolo Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri a pochi minuti dalla gra con il Sassuolo. Le sue parole raccolte da FcInterNews. BESTIA NERA – «Come tutte le partite anche questa nasconde delle insidie. Il Sassuolo è una squadra che sta facendo molto bene, che gioca molto bene e quindi dobbiamo stare concentrati e solidi per vincere questa partita». PRESSIONE – «Non so se chiamarla pressione, però sentiamo che ogni volta che vinciamo il nostro obiettivo è più vicino. Mi aspetto un’Inter di sempre. Solida, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il portiere dell’Inter Samirha parlato ai canali ufficiali nerazzurri a pochi minuti dalla gra con ilIl portiere dell’Inter Samirha parlato ai canali ufficiali nerazzurri a pochi minuti dalla gra con il. Le sue parole raccolte da FcInterNews. BESTIA NERA – «Come tutte le partite anche questa nasconde delle insidie. Ilè una squadra che sta, che giocae quindi dobbiamo stare concentrati e solidi per vincere questa partita». PRESSIONE – «Non so se chiamarla pressione, però sentiamo che ogni volta che vinciamo ilè più. Mi aspetto un’Inter di sempre. Solida, ...

