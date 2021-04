Disoccupazione area euro stabile 8,3% a febbraio, UE al 7,5% (Di mercoledì 7 aprile 2021) A febbraio 2021, il tasso di Disoccupazione destagionalizzato dell’area dell’euro è stato dell’8,3%, stabile rispetto a gennaio 2021 e in aumento rispetto al 7,3% di febbraio 2020. Il tasso di Disoccupazione dell’Ue era del 7,5% a febbraio 2021, anch’esso stabile rispetto a gennaio 2021 e in aumento rispetto al 6,5% di febbraio 2020.I dati sono stati pubblicati da eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. eurostat stima che 15,953 milioni di uomini e donne nell’Ue, di cui 13,571 milioni nella zona euro, erano disoccupati nel febbraio 2021. Rispetto a gennaio 2021, il numero di persone disoccupate è aumentato di 34.000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) A2021, il tasso didestagionalizzato dell’dell’è stato dell’8,3%,rispetto a gennaio 2021 e in aumento rispetto al 7,3% di2020. Il tasso didell’Ue era del 7,5% a2021, anch’essorispetto a gennaio 2021 e in aumento rispetto al 6,5% di2020.I dati sono stati pubblicati dastat, l’ufficio statistico dell’Unionepea.stat stima che 15,953 milioni di uomini e donne nell’Ue, di cui 13,571 milioni nella zona, erano disoccupati nel2021. Rispetto a gennaio 2021, il numero di persone disoccupate è aumentato di 34.000 ...

