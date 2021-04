Covid: un anno di chiusure. Le voci dei commercianti: “Siamo in ginocchio, ora riapriremo comunque” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oltre 50 miliardi di fatturato persi in un anno; un milione di Euro al giorno che vanno in fumo; migliaia di piccole e medie imprese che rischiano di chiudere per sempre. Questi i numeri da cui parte la manifestazione indetta da Confesercenti Campania in piazza del Plebiscito, a Napoli. Centinaia di persone si sono date L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oltre 50 miliardi di fatturato persi in un; un milione di Euro al giorno che vin fumo; migliaia di piccole e medie imprese che rischiano di chiudere per sempre. Questi i numeri da cui parte la manifestazione indetta da Confesercenti Campania in piazza del Plebiscito, a Napoli. Centinaia di persone si sono date L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti Infatti, i decessi sopra quota 6oo nel nuovo anno sono stati: 603 il 19 gennaio , 616 il 12 gennaio ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti Covid - 19" ...

Reddito di cittadinanza e di emergenza compatibili? I casi Al via le domande da oggi Già lo scorso anno il reddito di cittadinanza è stato affiancato dal reddito di emergenza, destinato ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid - 19. ...

