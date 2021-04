Covid: superati i 100.000 casi positivi in Friuli Venezia Giulia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono stati superati in Friuli Venezia Giulia i 100.000 casi di contagio da Covid-19. Le 286 nuove positività registrate mercoledì in FVG, portano il numero dei casi totali a 100.016 Secondo i dati diffusi dalla Regione Fvg, dall’inizio della pandemia sono risultate positive al virus complessivamente 18.965 persone nell’ex provincia di Trieste, 48.278 a Udine, 19.541 a Pordenone, 12.118 a Gorizia. Nella somma totale rientrano anche 1.114 positivi provenienti da fuori regione.Il primo caso di positività al coronavirus in Fvg era stato riscontrato il 29 febbraio 2020 a Gorizia. Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono statiini 100.000di contagio da-19. Le 286 nuovetà registrate mercoledì in FVG, portano il numero deitotali a 100.016 Secondo i dati diffusi dalla Regione Fvg, dall’inizio della pandemia sono risultate positive al virus complessivamente 18.965 persone nell’ex provincia di Trieste, 48.278 a Udine, 19.541 a Pordenone, 12.118 a Gorizia. Nella somma totale rientrano anche 1.114provenienti da fuori regione.Il primo caso dità al coronavirus in Fvg era stato riscontrato il 29 febbraio 2020 a Gorizia.

Advertising

Agenzia_Ansa : In arrivo oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer, il carico più ingente arrivato finora… - MediasetTgcom24 : In Italia superati gli 8 milioni di vaccinati con almeno una dose #covid - RegistaOcculto : Non c'è dubbio: tra i due, hai molta più probabilità di morire col Covid che di vaccino Solo che la prima è una mal… - SermonetaFutura : RT @Agenzia_Ansa: In arrivo oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer, il carico più ingente arrivato finora in It… - mrosamalisan : RT @Ansa_Fvg: >ANSA-IL-PUNTO/COVID: In Friuli VG superati i 100 mila casi. Fedriga su AstraZeneca,scarsa adesione cittadini, rischio spreco… -