Covid: alle 20 riunione governo-regioni su Astrazeneca (2) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – Alla riunione parteciperà anche il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – Allaparteciperà anche il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

AndreaOrlandosp : Abbiamo raggiunto l’accordo con le parti sociali sull’aggiornamento del protocollo sicurezza COVID e sulle modalità… - AndreaOrlandosp : Al lavoro in #sicurezza: aggiornato il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro per la prevenzione del… - Agenzia_Ansa : In arrivo oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer, il carico più ingente arrivato finora… - AriSolosamp : RT @AStramezzi: Fra 5 minuti ho conferenza con la Regione Marche e dei Professori delle loro Università?? Covid, ecco come vengono curati a… - Doctor__lies : Guardo il tg, pazzesco il caos intorno ad AstraZ3n3ca,colpevoli la casa farmaceutica l’EMA e gli Stati che non ries… -