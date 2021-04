Comune di Chieti l'assessorato all'ambiente diventa assessorato alla transazione ecologica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chieti - Chieti primo Comune d'Abruzzo e fra i primissimi in Italia a rinominare l'assessorato all'ambiente con la dicitura di "assessorato all'ambiente e alla Transizione ecologica". L'annuncio oggi in conferenza stampa, in occasione della presentazione di un articolato ordine del giorno del gruppo consiliare Pd che l'Amministrazione ha subito recepito, avviando un passaggio già aperto dal Governo Draghi. A illustrare i punti chiave delle politiche ambientali dell'Amministrazione il sindaco Diego Ferrara, l'assessore comunale all'ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto, la consigliera Valentina De Luca promotrice dell'odg, il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021)primod'Abruzzo e fra i primissimi in Italia a rinominare l'all'con la dicitura di "all'Transizione". L'annuncio oggi in conferenza stampa, in occasione della presentazione di un articolato ordine del giorno del gruppo consiliare Pd che l'Amministrazione ha subito recepito, avviando un passaggio già aperto dal Governo Draghi. A illustrare i punti chiave delle politiche ambientali dell'Amministrazione il sindaco Diego Ferrara, l'assessore comunale all'Transizione, Chiara Zappalorto, la consigliera Valentina De Luca promotrice dell'odg, il ...

