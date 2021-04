Chiara Ferragni, il messaggio sui social: «È più grave del previsto» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chiara Ferragni, paura per la sorella Valentina: «Le analisi non sono andate bene, ho una patologia più grave del previsto...». Ieri, la sorella minore di Chiara Ferragni ha condiviso una serie di stories in cui ha aggiornato i follower sul suo stato di salute. Due settimane fa, Valentina - anche lei influencer - si era sottoposta ad alcune analisi e adesso sono arrivati i risultati. «Purtroppo - spiega Valentina Ferragni - le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 aprile 2021), paura per la sorella Valentina: «Le analisi non sono andate bene, ho una patologia piùdel...». Ieri, la sorella minore diha condiviso una serie di stories in cui ha aggiornato i follower sul suo stato di salute. Due settimane fa, Valentina - anche lei influencer - si era sottoposta ad alcune analisi e adesso sono arrivati i risultati. «Purtroppo - spiega Valentina- le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano Era la sera del 2 aprile, quando l’assessore Letizia Moratti, investita dallo tsunami di critiche social di… - trash_italiano : Barbara bimba di Fedez e Chiara Ferragni ?? #Pomeriggio5 - stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - PARALOVE__ : Mado che voglia di comprare tutta la roba sul sito di Chiara Ferragni - zazoomblog : Chiara Ferragni posta la prima foto di Leone e di Vittoria ma non tutto va come previsto - #Chiara #Ferragni… -