Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria: tutti coi maglioni a righe. Quanto costano e dove comprarli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono sempre stati attivissimi sui social e ora che è nata la loro secondogenita forse ancora di più. Sarà che questa seconda gravidanza è stata vissuta passo passo anche dall'esercito di fan che segue l'influencer e il rapper, ma di fatto sono tutti impazziti quando è nata Baby V, ovvero Vittoria Lucia Ferragni. Le foto subito dopo il parto, l'incontro col fratello Leone, i regali e i vestitini firmati dalla famosa mamma. Il tutto sempre accompagnato da milioni e milioni di like e commenti. E non sono certamente sfuggite all'attenzione le foto di famiglia più recenti, quelle dei Ferragnez al completo, cagnolina Matilde compresa oltre a Leone e alla piccola Vittoria, con gli adorabili pullover coordinati e ...

