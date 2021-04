Cashback nel mirino: cosa succederà nel 2021 e la strana intesa Meloni - Calenda (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi arriva in Senato la mozione di Fratelli d'Italia, sottoscritta anche da tutto il centrodestra, per sospendere il Cashback e destinare la somma stanziata, 5 miliardi di euro, alle imprese in ... Leggi su today (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi arriva in Senato la mozione di Fratelli d'Italia, sottoscritta anche da tutto il centrodestra, per sospendere ile destinare la somma stanziata, 5 miliardi di euro, alle imprese in ...

Advertising

FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: 'Registriamo sempre più spesso il disagio di chi non capisce, non ha interlocutori e non comprende le scelte della magg… - Ted0foro : @Eh__tweet @LouD__________ Questa è una proposta infatti politica elettorale, quella della Meloni, è abbastanza chi… - GiovannaBrilli : RT @FDI_Parlamento: 'Registriamo sempre più spesso il disagio di chi non capisce, non ha interlocutori e non comprende le scelte della magg… - RenzoCianchetti : RT @FDI_Parlamento: 'Registriamo sempre più spesso il disagio di chi non capisce, non ha interlocutori e non comprende le scelte della magg… - FDI_Parlamento : 'Registriamo sempre più spesso il disagio di chi non capisce, non ha interlocutori e non comprende le scelte della… -