Alessandro Borghese | “Il Covid mi aveva tolto il gusto educato negli anni | è stato il mio contrappasso”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ilmi hail: èil mio”. A confessarlo è lo chefche nel podcast C come, pubblicato in anteprima dal Corriere della Sera, ripercorre i giorni della sua battaglia contro il virus, contratto settimane fa e da cui è finalmente guarito. Lo chef racconta: “Ildeve essere allenato edper dire di conoscerlo appieno e poterci fare affidamento. Il-19 me l’hadi colpo… Pam, così!di viaggi, di erbe spontanee, di frutta, di verdura, di pesce, di carne professori, in giro per il mondo, nelle vigne ad assaggiare il vino… Dov’è finito l’olfatto?”. Durante la malattia, lo chef ha ...

"Il Covid mi ha tolto il gusto: è stato il mio contrappasso". A confessarlo è lo chef Alessandro Borghese che nel podcast C come Contrappasso, pubblicato in anteprima dal Corriere della Sera, ...Alessandro Borghese ha scelto di raccontare così la sua esperienza con il Covid, contratto qualche settimana fa e annunciato sui suoi social. Con un podcast firmato Dopcast, il nuovo produttore di con ...