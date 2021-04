Voleva l' Eucaristia in bocca nella messa di Pasqua | per protesta donna se ne va

(Di martedì 6 aprile 2021) FANO - Ha rifiutato l'ostia consacrata il giorno diperché il celebrante non gliel'ha offerta in. L'episodio è accadutochiesa di Santa Maria Nuova durante ladelle 19. Una ...

... nella principale solennità dell'anno liturgico, che ha visto come protagonista una donna di mezz'età che al momento convenuto si era avvicinata all'altare per ricevere il sacramento dell'. ...... dell'ultima Cena, della lavanda dei piedi e dell'istituzione dell'. Ecco il dinamismo ... lavò i piedi di ciascuno di essi, e rimproverò quello che nonporgergli i piedi?' ( Contro ...I doni di consiglio e prudenza del futuro beato Curò tutti i campi della pastorale parrocchiale, come la predicazione, la catechesi, i sacramenti della confessione e dell’Eucaristia ... che non doveva ...FANO - Ha rifiutato l’ostia consacrata il giorno di Pasqua perché il celebrante non gliel’ha offerta in bocca. L’episodio è accaduto nella chiesa di Santa ...