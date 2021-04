Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Forte Litigio tra Armando ed Angela! (Di martedì 6 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando ed Angela si stanno frequentando ma tra loro scoppia un Forte Litigio. Uno scontro avviene anche nel Trono Classico… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato sia del Trono Classico che di quello Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati Armando ed Angela, ma anche Domenico e Raquel. Si è anche discusso di Massimiliano. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Domenico e Raquel interrompono la frequentazione! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 6 aprile 2021)died Angela si stanno frequentando ma tra loro scoppia un. Uno scontro avviene anche nel Trono Classico… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato sia del Trono Classico che di quello Over. Al centro dell’attenzione ci sono statied Angela, ma anche Domenico e Raquel. Si è anche discusso di Massimiliano. Ecco che cosa è successo.di: Domenico e Raquel interrompono la frequentazione! La ...

