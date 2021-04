Terremoto L’Aquila, pres. Avus: “Abbandonati e per niente tutelati. Questo è lo Stato” (Di martedì 6 aprile 2021) Nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 la città de L’Aquila ebbe un brutale risveglio: il Terremoto che ha segnato la storia della sismicità italiana. A distanza di 12 anni, Sergio Bianchi, presidente dell’Associazione Vittime Universitarie del Sisma (Avus) e papà del compianto Nicola, si dice arrabbiato e addolorato di fronte ad L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 la città deebbe un brutale risveglio: ilche ha segnato la storia della sismicità italiana. A distanza di 12 anni, Sergio Bianchi,idente dell’Associazione Vittime Universitarie del Sisma () e papà del compianto Nicola, si dice arrabbiato e addolorato di fronte ad L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

poliziadistato : #6aprile 2009 ore 3:32 Una notte difficile da dimenticare per chi fu svegliato dalla terribile scossa di… - emergenzavvf : #6aprile2009, 12 anni fa il terremoto de L'Aquila. In poche ore furono 2.700 i #vigilidelfuoco in soccorso alla pop… - RaiNews : #6aprile L'Aquila ricorda vittime del #terremoto del 2009. Per il secondo anno consecutivo, a causa delle norme em… - LucaDurante1 : RT @GemmaEdizioni: Il #6aprile di 12 anni fa un #Terremoto travolse L'Aquila e la vita di molte persone ancora trema. @_CarlaQ_ è una di qu… - Mirella_Ju : RT @lapoelkann_: Sono passati 12 anni da quel terribile 6 aprile in cui 309 persone hanno perso la vita a L’Aquila per il #Terremoto. Il mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto L’Aquila Covid e aziende: cosa ci ha insegnato il post terremoto dell’Aquila Corriere della Sera