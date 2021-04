Sag Awards 2021 | gli sfavillanti look delle star

(Di martedì 6 aprile 2021) Anche quest’anno si sono tenuti gli Screen Actors Guildche, come da tradizione, anticipano la prestigiosa notte degli Oscar. L’evento è stato organizzato in forma virtuale, con i vari divi collegati da remoto dalle rispettive residenze. Nonostante ciò, i protagonisti dei Sagnon hanno rinunciato a sfoggiaresofisticati, accattivanti e sempre alla moda. Viola Davis ha ricevuto una nomination per aver brillantemente interpretato Ma Rainey, grande cantante blues. La storica protagonista di Le regole del delitto perfetto ha voluto celebrare l’evento indossando abito di colore verde acido firmato Louis Vuitton, basato su una sapiente combinazione fra la moda attuale e il mitico passato di Hollywood. Gli omaggi alla Golden Age del cinema americano sono stati il trait d’union di quasi tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Sag Awards

Assegnati i 27esimi Screen Actors Guild, i premi del sindacato statunitense degli attori. Ecco tutti i vincitori:Ennesima vittoria postuma per il clarinettista Leeve di Chadwick Boseman, in corsa per gli Oscar 2021. Tutti i premi di cinema e tv dei2021 I2021 hanno incoronato, postumo , Chadwick Boseman , che con il premio Miglior attore da parte del sindacato degli attori, dopo la vittoria ai Golden Globe (e ai Critic's ...In collegamento da remoto durante i Sag Awards 2021, le star del cinema hanno mostrato dei look splendidi: ecco i principali.Space Jam New Legends: Le Bron e Bugs Bunny vanno a segno | LEGGI SAG Awards 2021 vincitori: per la prima volta nella storia i premi maggiori vanno ad attori non bianchi Ora si attende la cerimonia ...