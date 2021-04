Sacchi | «La Juve che hanno dato a Pirlo sembra fatta su misura per…Allegri»

(Di martedì 6 aprile 2021) Per Arrigoladinon è di. E’ di Allegri. Ed è colpa di, come fu di Sarri, non aver preteso una rivoluzione su. In un’intervista a QS Sport, l’ex ct della Nazionale torna sulla crisi bianconera: la colpa diè “di aver accettato un modello di squadra che era super un altro tipo di calcio: quello di Allegri”. “Senon ha messo bocca sul mercato, ha fatto male perché oggi più che mai l’allenatore deve essere anche un manager all’ inglese”. L'articolo ilNapolista.

- Napoli, nella mia famiglia, significa padri contro figli. Per l'esattezza, mio padre, ... Ha goduto del calcio di Vinicio, 'O Lione che ruggiva di zona e pressing alto ben prima die ...Al giornalista di Mediaset non è mai piaciuto Capello , a differenza diche adorava, e non è ...per ribadire il suo pensiero proprio mentre si parla di un possibile ritorno di Allegri alla..."Se non ha messo bocca sul mercato, ha fatto male. Come Sarri. Perché oggi più che mai l'allenatore deve essere un manager all' inglese" ...Blog Calciomercato.com: Juventus-Napoli non sarà mai una partita normale per la famiglia Lucignano, della quale sono un esponente di medio livello, senza infamia e senza lode.