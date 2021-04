Riaperture | scontri alla Camera tra ristoratori e polizia | fermati alcuni manifestanti

(Di martedì 6 aprile 2021) Proteste e tensione a Roma dove si stava svolgendo un sit-in sotto il palazzo di Montecitorio sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati...

Tafferugli in piazza Montecitorio tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le. ' Buffoni ' e ' libertà ' le urla partite dalla piazza, dove i manifestanti hanno sfondato le transenne, venendo respinti dalle forze dell'ordine. Tra loro bandiere blu di Italexit , il ...... Speranza: 'appena i dati ci daranno un quadro diverso' - Veneto e Marche verso la zona ... dall'11 aprile vaccini agli over 80 senza nuova prenotazione 'Ho avutoanche accesi, ma le ...La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine ... piazza Montecitorio i commercianti e ristoratori che manifestano chiedendo riaperture. Al grido ...La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine ... piazza Montecitorio i commercianti e ristoratori che manifestano chiedendo riaperture. Al grido ...