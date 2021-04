Proteste contro le restrizioni Covid a Roma | tafferugli con feriti a Montecitorio

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 aprile 2021)scontri oggi tra manifestantilee Polizia. E’ stato un pomeriggio ad alta tensione anel corso di una manifestazione di ristoratori e commerciantileanti-. Ad un certo punto sono avvenuti alcuni scontri tra una frangia di facinorosi e gli agenti della Polizia di Stato schierati a protezione del Parlamento. Due agenti sono rimasti: uno in modo lieve mentre per il secondo si è reso necessario il ricovero in ospedale. In piazza anche esponenti del movimento politico di estrema destra Casa Pound. (prosegue dopo la foto) Emanuele Fiano, deputato del Pd, sta incontrando in questi minuti insieme ad alcuni colleghi del gruppo dem alla Camera, una delegazione dei ...